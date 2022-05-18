Украина вышла на первое место в мире по объемам поставок оружия из США, - Washington Post

Об этом сообщает Washington Post .

По данным издания, только с начала полномасштабного российского вторжения объем американской помощи Украине составил $3,8 млрд. При этом новым пакетом помощи на $40,1 млрд предусмотрено $20 млрд на оборону.

В 2020-м финансовом году крупнейшим в мире получателем военной помощи США был Израиль, которому было выделено $3,3 млрд. Египет получил $1,3 млрд, Иордания - $510 млн.

WP отмечает, что с 2014 по 2021 год США предоставили Киеву военную помощь на $2,7 млрд.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

11 мая палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд помощи. Однако законопроект не был проголосован в сенате 13 мая из-за поправки одного из конгрессменов. 16 мая сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством голосов поддержал пакет помощи. Ожидается, что закон окончательно будет принят 18 мая.

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