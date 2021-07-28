Украина вышла из соглашения с СНГ по космосу
Кабинет Министров принял постановление о выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу
Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
Отмечается, что решение о выходе Украины из этого соглашения принято с учетом потери международным договором своего практического значения.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Протокол об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу подписан правительствами государств-участников СНГ 13 ноября 1992 года и определяет, что Совет является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.
"Протокол об утверждении Положения о Совете есть в целом устаревшим, в современных реалиях потерял свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а следовательно, не применяется на практике", - говорится в документе.
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