Украина вышла из соглашения с СНГ по космосу

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .



Отмечается, что решение о выходе Украины из этого соглашения принято с учетом потери международным договором своего практического значения.



В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Протокол об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу подписан правительствами государств-участников СНГ 13 ноября 1992 года и определяет, что Совет является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.



"Протокол об утверждении Положения о Совете есть в целом устаревшим, в современных реалиях потерял свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а следовательно, не применяется на практике", - говорится в документе.

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