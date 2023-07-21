Об этом информирует представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук .

"Совершен выход Украины из соглашения о социальной защите и здравоохранении граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний, совершенных 09.09.1994 в Москве", - написал Мельничук.

По данным представителя Кабмина, Украина вышла из протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение, заключенное 18.10.2011 в Санкт-Петербурге, заключенных в рамках СНГ.

Настоящее соглашение предусматривало совместную работу сторон над установлением правил и основ для признания статуса радиоактивно пострадавших лиц, предоставлением им социальной поддержки, оздоровлением и медицинской помощью, согласованием методов выявления связи между болезнями, инвалидностью и последствиями радиационных аварий, а также реализацией мер по упрощению работы лечебных или других учреждений.

Кроме того, стороны консультировались и координировали свои действия в рамках международного сотрудничества и при получении международной гуманитарной помощи для радиоактивно пострадавших.