Украина вышла из нескольких международных соглашений с СНГ и Россией
Верховная Рада 19 июня приняла выход Украины из нескольких международных соглашений с СНГ и Россией
Об этом сообщил представитель правительства в параламенте Тарас Мельничук в телеграмме.
Верховная Рада на заседании 19 июня приняла в целом правительственные законопроекты о выходе Украины из нескольких международных соглашений, отметил он.
В частности, Украина прекратила действие соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве – за такое решение проголосовали 305 народных депутатов Украины при минимально необходимом количестве голосов 226, указал он. Соглашение было подписано в Москве в 1986 году.
Также парламент поддержал предложение Кабмина о выходе из Соглашения с другими участниками СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи – "за" 305 голосов. Это соглашение датируется 1992 годом.
"За период, прошедший с момента подписания соглашения, оно не набрало для Украины практической реализации. Сотрудничество и какие-либо контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам его реализации по объективным причинам не происходят", – пояснил Мельничук.
Решением Верховной Рады Украина также вышла из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах – участниках СНГ, датированном 1997 годом, поскольку в течение последних 10 лет Украина не использовала биопрепараты и другие средства защиты животных резерва, расположенного на территории Российской Федерации.
Кроме того, парламент поддержал выход из протокола о внесении поправок в Соглашение о Межправительственной фельдьегерской связи и из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ.
- Напомним, Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.
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