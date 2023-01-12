Украина вышла еще из двух соглашений со странами СНГ
В четверг, 12 января, Верховная Рада проголосовала за выход еще из двух договоренностей со странами СНГ
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в телеграме.
Сегодня Украина вышла из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (№0162). Гончаренко отмечает, что соглашение было заключено еще в 1992 году.
Также Рада приняла решение о выходе из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для проведения принудительного лечения. Оно было подписано в 1997 году и применялось в отношениях Украины со странами СНГ.
"Продолжаем выходы из всех договоренностей и соглашений с СНГ. Их было очень много", - пишет Гончаренко.
- Верховная Рада 19 июня приняла выход Украины из нескольких международных соглашений с СНГ и Россией.
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