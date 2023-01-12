Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в телеграме.

Сегодня Украина вышла из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (№0162). Гончаренко отмечает, что соглашение было заключено еще в 1992 году.

Также Рада приняла решение о выходе из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для проведения принудительного лечения. Оно было подписано в 1997 году и применялось в отношениях Украины со странами СНГ.

"Продолжаем выходы из всех договоренностей и соглашений с СНГ. Их было очень много", - пишет Гончаренко.

Верховная Рада 19 июня приняла выход Украины из нескольких международных соглашений с СНГ и Россией.

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