Украина вырвала победу у Англии в отборе молодежного Евро-2025
Сборная Украины обыграла в квалификации молодежного чемпионата Европы-2025 сборную Англии – действующих победителей турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная U21 в третьем матче отбора обыграла Англию со счётом 3:2. Украина победила во всех матчах
Первый тайм Украина выиграла со счётом 2:0. Назар Волошин на 31-й минуте открыл счет. Еще через 12 минут Олег Очеретько удвоил преимущество украинцев.
Во втором тайме, на 67-й минуте, Англия отыгралась - забил нападающий "Челси" Чуквунонсо Мадуэке на 67-й минуте. На 89-й минуте англичане сравняли счет – отличился Чарли Крессвелл.
Уже в компенсированное время нападающий "Руха" Илья Квасница забил и одержал победу для Украины – 3:2.
Где Украина в таблице отбора
После победы Украина возглавила группу F. Англия на втором месте.
В финальную часть Евро-2025 напрямую выйдут победители групп и три лучших команды, которые финишировали вторыми. Остальные занявшие вторые позиции сборных разыграют еще три путевки на ЧЕ в стыковых матчах.
Следующий матч украинская молодежка сыграет 17 ноября в Кошице (Словакия) против Люксембурга.
Евро-2025
Отборочный турнир
16 октября
Группа F
Украина U21 – Англия U21 3:2
Голы : Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 – Мадуэке, 67, Крессвелл, 89
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