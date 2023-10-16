Украина вырвала победу у Англии в отборе молодежного Евро-2025

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная U21 в третьем матче отбора обыграла Англию со счётом 3:2. Украина победила во всех матчах

Первый тайм Украина выиграла со счётом 2:0. Назар Волошин на 31-й минуте открыл счет. Еще через 12 минут Олег Очеретько удвоил преимущество украинцев.

Во втором тайме, на 67-й минуте, Англия отыгралась - забил нападающий "Челси" Чуквунонсо Мадуэке на 67-й минуте. На 89-й минуте англичане сравняли счет – отличился Чарли Крессвелл.

Уже в компенсированное время нападающий "Руха" Илья Квасница забил и одержал победу для Украины – 3:2.

Где Украина в таблице отбора

После победы Украина возглавила группу F. Англия на втором месте.

В финальную часть Евро-2025 напрямую выйдут победители групп и три лучших команды, которые финишировали вторыми. Остальные занявшие вторые позиции сборных разыграют еще три путевки на ЧЕ в стыковых матчах.

Следующий матч украинская молодежка сыграет 17 ноября в Кошице (Словакия) против Люксембурга.

Евро-2025

Отборочный турнир

16 октября

Группа F

Украина U21 – Англия U21 3:2

Голы : Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 – Мадуэке, 67, Крессвелл, 89