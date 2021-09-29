Украина выразила Еврокомиссии позицию по газовому контракту России и Венгрии

Об этом пишет Экономическая правда.



По словам представителя комиссии, Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины.



"Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", - цитирует издение слова представителя Еврокомиссии .

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на оптовом рынке электрической энергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность способствовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями ".

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа.