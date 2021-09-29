Украина выразила Еврокомиссии позицию по газовому контракту России и Венгрии
Министр энергетики Украины Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию Киева относительно недавно подписанного контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины
Об этом пишет Экономическая правда.
По словам представителя комиссии, Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины.
"Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", - цитирует издение слова представителя Еврокомиссии .
Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на оптовом рынке электрической энергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность способствовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями ".
- Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа.
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