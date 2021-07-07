"Украина выполнила все обязательства, Россия не выполнила ничего": Резников рассказал НАТО о саботаже русскими урегулирования войны

Об этом сообщает сайт МинТОТ.



В своем выступлении Резников рассказал послам государств Альянса о ситуации с безопасностью на востоке Украины и вокруг оккупированного Россией Крыма, а также ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы.



При этом Резников отметил, что Россия отказывается выполнять свои обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий.



"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет довольно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. В то же время Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации. Главное - в НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственного за его решение и ни в коем случае не является "посредником", - сказал Алексей Резников.



Во время встреч в штаб-квартире НАТО также обсудили шаги по сохранению динамики контактов между Украиной и НАТО на политическом уровне и движению в направлении совместимости, были представлены идеи по расширению направлений взаимодействия.



"Спасибо господину Джоанэ (заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ, - ред.) и представителям стран-членов НАТО за поддержку Украины. Это очень важно для нас. Было много вопросов, которые показали желание глубже понимать особенности момента. Я также озвучил ожидания Украины по воплощению решений Бухарестского саммита 2008 года. Мне очень понравился открытый и прагматичный характер дискуссии и я надеюсь, что она будет иметь практические последствия", - подытожил Резников.



На заседании Комиссии Украина - НАТО также выступили представители 30 стран-членов Альянса.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb