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"Украина выполнила все обязательства, Россия не выполнила ничего": Резников рассказал НАТО о саботаже русскими урегулирования войны

7 июля, 2021 среда
23:06
война с Россией

В среду, 7 июля, вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время визита в Брюссель выступил на заседании Комиссии Украина - НАТО в центральном зале штаб-квартиры Альянса

Об этом сообщает сайт МинТОТ.

В своем выступлении Резников рассказал послам государств Альянса о ситуации с безопасностью на востоке Украины и вокруг оккупированного Россией Крыма, а также ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы.

При этом Резников отметил, что Россия отказывается выполнять свои обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий.

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет довольно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. В то же время Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации. Главное - в НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственного за его решение и ни в коем случае не является "посредником", - сказал Алексей Резников.

Во время встреч в штаб-квартире НАТО также обсудили шаги по сохранению динамики контактов между Украиной и НАТО на политическом уровне и движению в направлении совместимости, были представлены идеи по расширению направлений взаимодействия.

"Спасибо господину Джоанэ (заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ, - ред.) и представителям стран-членов НАТО за поддержку Украины. Это очень важно для нас. Было много вопросов, которые показали желание глубже понимать особенности момента. Я также озвучил ожидания Украины по воплощению решений Бухарестского саммита 2008 года. Мне очень понравился открытый и прагматичный характер дискуссии и я надеюсь, что она будет иметь практические последствия", - подытожил Резников.

На заседании Комиссии Украина - НАТО также выступили представители 30 стран-членов Альянса.

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Алексей Резников
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