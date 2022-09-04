Об этом в эфире Еспресо сказала народная депутат Украины от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я думаю, что украинские власти будут отчитываться о том, как они серьезно продвинулись в выполнении требований Евросовета и Еврокомиссии, которые нам поставили при предоставлении статуса кандидата. Можем констатировать, что единственное требование, которое выполнено - это назначение руководителя САП", - считает она .

По ее мнению, во всех других вещах, выполняемых Украиной, тем или иным способом есть определенная манипуляция и определенное лукавство.

"Начиная от выполнения требования об изменении отбора судей Конституционного суда и в отношении НАБУ. Вроде бы запустили сейчас конкурс и одновременно зарегистрировали законопроект об изменении правил отбора. Это подрывает этот конкурс на руководителя бюро. Так же с законопроектом о медиа, который в авральном порядке голосуется в первом чтении 30 августа", - отметила нардеп.

Климпуш-Цинцадзе считает, что в законопроекте огромное количество норм, которые "откатывают Украину назад от культурной границы, которую мы выстроили за последние годы с РФ и ослабляют нормы по ограничениям для российских исполнителей".

"Часть этих вещей подрывает нашу национальную безопасность, а часть не может пройти незамеченной мелким шулерством со стороны наших партнеров", - подытожила она.