Украина выполнила более 61% обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, - Стефанишина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"По состоянию на сегодняшний день мы имеем более 61% выполнения всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации", - отметила Стефанишина.



Вице-премьер отметила, что Украина выполнила этот объем обязательств через половину срока, предусмотренного соглашением.



По словам Стефанишиной, в течение 2021 года Верховная Рада Украины приняла более 30 законопроектов по разным секторальным вопросам.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина, Молдова и Грузия войдут в состав ЕС во время следующей волны расширения блока.

20 декабря президенты Украины, Литвы и Польши подписали общую декларацию , фиксирующую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.