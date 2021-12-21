Украина выполнила более 61% обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом составляет 61%
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"По состоянию на сегодняшний день мы имеем более 61% выполнения всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации", - отметила Стефанишина.
Вице-премьер отметила, что Украина выполнила этот объем обязательств через половину срока, предусмотренного соглашением.
По словам Стефанишиной, в течение 2021 года Верховная Рада Украины приняла более 30 законопроектов по разным секторальным вопросам.
- Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина, Молдова и Грузия войдут в состав ЕС во время следующей волны расширения блока.
- 20 декабря президенты Украины, Литвы и Польши подписали общую декларацию , фиксирующую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.
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