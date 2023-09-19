Украина выплатила более ₴90 млн. государственной помощи пленным

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что Минреинтеграции продолжает выплачивать государственную денежную помощь в интересах лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Речь идет об единовременной и ежегодной помощи в размере 100 тыс. гривен.

Только за август Минреинтеграции перечислило более 90 миллионов гривен на выплату государственной помощи пленным и направило 29 млн гривен на банковские счета освобожденным из российского плена.

Кроме того, в прошлом месяце Минреинтеграции произвело выплату ежегодного государственного пособия семьям пленных на общую сумму 62 млн гривен.

Отмечается, что за 8 месяцев текущего года Минреинтеграции выплатило освобожденным из плена и семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных государственной помощи на общую сумму более 228 млн. гривен.