Украина выплатила более ₴90 млн. государственной помощи пленным
Минреинтеграции продолжает выплачивать государственную денежную помощь в интересах лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что Минреинтеграции продолжает выплачивать государственную денежную помощь в интересах лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Речь идет об единовременной и ежегодной помощи в размере 100 тыс. гривен.
Только за август Минреинтеграции перечислило более 90 миллионов гривен на выплату государственной помощи пленным и направило 29 млн гривен на банковские счета освобожденным из российского плена.
Кроме того, в прошлом месяце Минреинтеграции произвело выплату ежегодного государственного пособия семьям пленных на общую сумму 62 млн гривен.
Отмечается, что за 8 месяцев текущего года Минреинтеграции выплатило освобожденным из плена и семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных государственной помощи на общую сумму более 228 млн. гривен.
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В Главном управлении разведки заявили , что по состоянию на пятницу, 8 сентября, Украина вернула из плена почти 2,6 тыс. человек.
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