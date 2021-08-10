Украина вынесет на обсуждение в ТКГ убийство трех человек в колонии в ОРДЛО

Об этом в эфире канала " Дом " сообщила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что она лишена или поражена во всех других гражданских правах. И за этих людей следует бороться тоже", - уверена Иванова.

Она не исключила, что этот случай обсудят на ближайшем заседании подгрупп ТКГ, оно должно состояться 25 августа.

"О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки (на передачу). Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален", - сказала она.

По словам Ивановой, есть случаи, когда украинская сторона получает из ОРДЛО недостоверную информацию об отказе людей отбывать наказание на подконтрольной территории.

"Если есть возможность сейчас обратиться к родственникам людей, которые там отбывают наказание, я очень прошу, чтобы они проверили эту информацию. Я знаю, что очень много случаев, когда эта информация является неправдивой. И нам ее дают специально ложную, чтобы мы не забирали на подконтрольную территорию наших людей. И я прошу родственников: если вы знаете о том, что эта информация является неправдивой, обратитесь в Координационный центр, в СБУ для того, чтобы ваших родственников включили в списки на обмен ", - отметила представительница в ТКГ.

По словам советника главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаев, на оккупированной Донецкой области, в колонии убили трех граждан Украины .