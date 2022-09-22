Ранее Россия хвасталась тем, что имеет "вторую армию в мире" и сильного правителя и все еще пытается продолжать свою варварскую экспансию, издеваясь и оскорбляя стран-соседей. Но начатая в феврале "трехдневная спецоперация" превратилась в угрозу существованию российского режима.

В этой статье проводятся параллели между последствиями харьковского поражения для Путина и неудачами диктаторов или недодиктаторов в современной истории, в частности:

режима Муссолини в 1930–1940-х годах;

аргентинской хунты, развязавшей Фолклендскую (Мальвинскую) войну в начале 1980-х годов;

режима коррумпированного президента Украины Януковича и его Партии регионов до Революции достоинства в начале 2010-х;

взлетом и падением друзей Путина в Австрии среди ультраправой Свободной партии в 2010-х годах.

Роль Италии в успехе украинского контрнаступления

Героизм украинских воинов и высокое тактическое мастерство военачальников подкрепляли поставки оружия странами-партнерами.

Фото Генштаба ВСУ. Гаубица FH-70

Италия внесла важный вклад бронетехникой и артиллерией, в том числе гаубицами FH-70 с дальностью стрельбы до 25-30 км, боеприпасами и пулеметами, в частности "Беретта" MG42/59, походными палатками и медицинским оборудованием.

Хитрая реакция России

После поражения на Харьковщине Кремль просил Украину возобновить мирные переговоры… но на его условиях. Чтобы остановить продвижение украинских войск, в последние дни российские официальные лица обратились к Украине с призывом возобновить переговоры.

Москва продолжает кампанию дезинформации о ходе украинского контрнаступления по официальным и неофициальным каналам. Российские блоггеры пытаются показать, что деоккупация наносит ущерб самой Украине. Их разоблачает доклад Института изучения войны (ISW) США.

Россия также поддерживает эти попытки через усиление энергетического давления на Европу, перекрывая газовый вентиль. Путин надеется, что европейское население перестанет поддерживать Украину, руководствуясь меркантильными интересами, а не принципами и эмоциями от увиденных страданий мирного населения Украины.

Угрозы ядерным оружием от Путина и его окружения

Все знают, что в начале российского полномасштабного вторжения Путин привел ядерные силы в особый режим и объявил эту новость на весь мир. 21 сентября он снова вспомнил об этом смертоносном оружии: "Россия использует все имеющиеся у нее средства, включая ядерное оружие, чтобы защитить свою территориальную целостность".

Ядерными ударами по Западу и Украине угрожали пропагандисты Кремля и его близкие приспешники, в частности Дмитрий Медведев. Призывы российских неонацистов нанести ядерные удары обсуждал и участвовавший в войне против Украины на Донбассе агент Кремля бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин.

Последствия ядерного удара даже с применением тактического, а не стратегического вооружения могут привести к распространению радиации по всей Европе. Применение Россией ядерного оружия повлекло бы за собой коллапс европейской экономики, кризис в ЕС и угрозу эскалации конфликта на глобальном уровне.

Но есть более вероятный сценарий развития событий.

Путина отставят? Президента РФ обвиняют в государственной измене

Ряд российских депутатов считают, что с 2014 года война против Украины является большим испытанием для России и ее народа, что делает имеющиеся проблемы еще более выраженными как в экономике, так и в политической сфере. Но самой главной причиной злости на диктатора является то, как неудачно пошла война-"спецоперация" против Украины с 24 февраля 2022 года.

Недавно стало известно, что депутаты двух местных советов РФ – в Москве и Санкт-Петербурге – сделали заявление с призывом к отставке Путина. К ним присоединились депутаты других городов. Муниципальные депутаты 18 округов подписали публичное заявление с требованием об отставке. Будут ли подобные заявления успешными? И если да, то когда?

Муссолини

История помнит Бенито Муссолини, который, встав на сторону Адольфа Гитлера, принес Италии опустошение. Муссолини, основатель фашизма (термина, исходящего от итальянского слова "сноп") пришел к власти легитимно с обещанием восстановить порядок и покончить с десятилетием хаоса после Первой мировой войны.

Бенито Муссолини

Наводя порядок, Муссолини консолидировал власть, но только для того, чтобы преследовать оппозицию, прибегать к популизму и создавать культ личности. Он толкнул Италию во Вторую мировую войну на стороне зла, принеся смерть и страдания миллионам людей. Около полумиллиона итальянцев погибли, став под флаг Муссолини. Италия потеряла и территорию, и статус солидной нации. Итальянцы, воевавшие против Муссолини, стали героями, а трагедия Второй мировой войны не будет забыта никогда.



В Киеве одна из магистральных улиц носит имя маршала Тимошенко. В 1943 году войска Тимошенко захватили итальянский фашистский корпус и немецкие нацистские военные формирования. Тимошенко тогда сказал итальянцам: "Это не ваша война" и отпустил их домой при условии, что они пообещают больше не воевать. Один из освобожденных итальянцев открыл ресторан в провинции Парма региона Эмилия-Румыния и назвал его "Тимошенко".

Все итальянцы в то время испытывали сильное отвращение к диктатору Муссолини, в том числе и те, кто его поддерживал и потерпел поражение под его флагом.

Партия регионов и Революция Достоинства (2014) в Украине

До 2014 года в Украине правила партия, напоминающая Лигу времен Умберто Босси и раннего Маттео Сальвини. Партия регионов выступала за то, чтобы у восточных промышленных регионов было больше автономии, привилегий и политического веса в столице. В противном случае они будут думать об отделении.

Разочарованные экономическим кризисом, начавшимся с банкротства Lehman Brothers в США, украинские избиратели дали шанс лидеру партии Виктору Януковичу, избрав его президентом в 2010 году. Вместо экономической децентрализации Янукович полностью подмял власть под себя, создал коррупционные схемы беспрецедентных масштабов и, используя суверенитет Украины в качестве разменной монеты, продался Путину и его пропагандистам. Они откровенно оскорбляли Украину, называли ее неудавшимся государством и говорили, что Европа обманет Украину, а Россия – нет.

Виктор Янукович

Во время массовых беспорядков Россия внушила Януковичу страх перед политическими и уголовными последствиями его деятельности и организовала ему бегство. Он унес с собой деньги, но не успел демонтировать золотой унитаз из своей резиденции под Киевом. Путин поселил Януковича в городе вблизи границы с Украиной и сделал бесплатным пропагандистом. Сын президента-беглеца погиб при загадочных обстоятельствах спустя несколько лет после Революции Достоинства.

Партия регионов, в которую входило много крупных бизнесменов, самораспустилась. Судьбы ее членов очень разнятся. Действующий мэр Кривого Рога (Александр Вилкул, - ред.), в котором родился президент Зеленский, активно участвует в обороне этого прифронтового города. Некоторые регионалы ушли из политики, такие как самый богатый человек Украины – Ринат Ахметов. Есть и те, кто сейчас предлагает услуги путинским оккупационным администрациям. Их гораздо меньше, и, чаще всего, у них есть семьи и бизнес в России.

Стреляя в митингующих, протестовавших против коррупции и за сближение с ЕС, Янукович хотел продемонстрировать свою силу. Но это только усилило и разозлило активистов. Янукович потерпел полное поражение. Его власть рухнула, как карточный домик от ветра.

Разгром могучей аргентинской хунты

Вспомним Аргентину 1980-х годов, где к власти пришел ряд военных диктаторов и, в частности, Леопольдо Гальтьери. Они разрушали жизнь и без разбора убивали невинных людей. Когда популярность Галтьери упала, он организовал военную кампанию, чтобы получить контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Острова были частью Великобритании (сейчас официально - это автономные заморские территории Соединенного Королевства Великобритании, но по факту являются спорной территорией между Аргентиной и Великобританией, которая их администрирует, - ред.), с чем Аргентина всегда не соглашалась. Коррумпированные генералы смеялись над Великобританией, которая только что избрала женщину, Маргарет Тэтчер, премьер-министром.

Попытка Аргентины захватить остров привела к Фолклендской войне 1982 года, которую Аргентина проиграла. Власть могущественной хунты пала.

Леопольдо Гальтьери

Тогда Италия, Франция, Испания оказались перед сложным выбором: с одной стороны - культурное родство и миграционные связи с Аргентиной, а с другой - обязательство быть на стороне Великобритании как союзника. Тем более что первый шаг в конфликте был за Аргентиной. Великобритания угрожала вертикальной эскалацией войны и полным разрывом отношений со своими союзниками по НАТО, когда британская разведка узнала о возможных поставках Францией оружия аргентинским диктаторам.

Но когда 10-20 лет назад умирали бывшие члены аргентинской хунты с итальянскими фамилиями Виола, Лакост, Гальтьери, Ломбардо и тому подобными, никто в Италии за ними не плакал и не поминал их, даже Умберто Босси.

Клуб поклонников Путина в ЕС

Как это ни странно, то же можно наблюдать с отношением к диктатуре Путина. Когда его популярность начала падать, он решил пойти по классическому пути всех диктаторов и начал захватническую войну.

В современной Италии есть политики, которые заигрывают с диктаторскими режимами. К примеру, политический лидер Маттео Сальвини поддерживает диктатуру Путина.

Можно посмотреть на Австрию, у которой уже был свой правый популистскый политик - Йорг Гайдер.

Йорг Гайдер

Австрийский националист и лидер Партии свободы был избран губернатором земли Каринтия. Каринтия была далеко не бедной землей, но стала банкротом из-за популистской политики Йорга Гайдера. И там никто не забывает, как позже его партия поставила на пост министерства иностранных дел Карин Кнайссль, а та воспользовалась служебным положением, чтобы пригласить Путина на свою свадьбу.

Карин Кнайсль и Владимир Путин на свадьбе

В конце концов ни Йорг Гайдер, ни Партия свободы, ни Карин Кнайсль ничего хорошего Австрии не принесли. Политики, такие как Сальвини, должны помнить об этом.

Как показывает история, диктаторы склонны прибегать к войнам, разжигать кризисы и проигрывать их в конце. Рушатся как великие и величественные империи, так и псевдоимперии.

Комплексное исследование Эрики Франц показало, что 239 авторитарных режимов потерпели болезненный крах в промежутке времени с конца Второй мировой войны до 2014 года, независимо от того, насколько успешными они были в начале. Дворцовый переворот был их типичным концом. Элитные группы восставали против господствующей партии или лидера. В 70% случаев авторитарные режимы разрушались из-за внутренних конфликтов, сопровождавшихся массовыми протестами.

Италия: важные выборы на фоне величайшего геополитического кризиса

Безусловно, исход войны России против Украины и вероятный болезненный переход власти в Российской Федерации, а то и ее распад, существенно повлияют на баланс сил на международной арене, внешнюю политику Евросоюза и стран-членов ЕС, среди которых будет важное государство Сообщества – Италия. Независимо от результатов выборов 25 сентября лидеры должны быть чрезвычайно осторожны в общении с такими диктаторами, как Путин, и не жертвовать демократическими ценностями государства. Главное для итальянцев – чтобы власти могли сбалансировать последствия решений в краткосрочном и долгосрочном периоде. Неудачный выбор, управляемый краткосрочными внутренними факторами, может иметь серьезные последствия. И расплачиваться за непродуманные решения на международной арене придется долго.