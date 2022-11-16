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OPINION

Украина выиграла ООН. Первый шаг к финансовой справедливости сделан

Сергей Фурса
16 ноября, 2022 среда
10:08
Мнение

В отличие от обычных голосований в ООН, резолюция о возмещении Россией потерь Украины может иметь не только символическое значение

Украина одержала очень важную победу в ООН. И в отличие от обычных голосований в ООН это может иметь не только символическое значение.

Что вышло? Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию реестра ущерба, нанесенного Украине в результате российской войны. Которая отмечает, что: "Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию на нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права, прав человека, и что она должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение вреда, в том числе любой вред, причиненный такими действиями".

Ключевая фраза – возмещение вреда. И именно здесь заложена не символическая основа, которая уже напрягла россиян, в результате чего главный юрист кремлевских старцев, а по совместительству карликовый алкоголик Дмитрий Медведев, вынужден был оторваться от борьбы с Сатаной и задекларировать, что "такая ООН им не нужна".

Дело в замороженных активах России. В первую очередь, в резервах Российского центрального банка. А там заморожено около 300 млрд долларов. Но пока только замороженное. А от заморозки до конфискации активов государства-агрессора огромный путь

Почему это может быть принципиально? Дело в замороженных активах России. В первую очередь, в резервах Российского центрального банка. А там заморожено около 300 млрд долларов. Но пока только замороженное. А от заморозки до конфискации активов государства-агрессора огромный путь. Почему? Потому что обычно это работает так, что активы плохих парней замораживаются, пока к власти не приходят сознательные ребята и тогда им позволяют снова пользоваться активами. Активами, принадлежащими народу страны. Не в нарушение таким образом права частной собственности. Это святое в цивилизованном мире. Что, собственно, и делает эти страны столь богатыми. Не ресурсы, а именно наличие правил и институтов. В результате чего деньги из Азии и Африки, Южной Америки и Европы ищут убежища именно там.

Нарушать святость права частной собственности богатые страны не спешат. Именно потому, что они осознают, что именно благодаря этому они и богаты. И пока Лондон и Нью-Йорк являются финансовыми центрами мира, потому что все люди с деньгами, иногда и с деньгами сомнительного происхождения, хранят их именно там. Потому что уверены в правилах

Нарушать святость права частной собственности богатые страны не спешат. Именно потому, что они осознают, что именно благодаря этому они и богаты. И пока Лондон и Нью-Йорк являются финансовыми центрами мира, потому что все люди с деньгами, иногда и с деньгами сомнительного происхождения, хранят их именно там. Потому что уверены в правилах. Это, кстати, хороший урок для Украины.

Что произойдет, если раз нарушить правила? Украинские чиновники и популисты очень часто уверены, что хоть раз можно. Но нет. Репутацию можно угробить только одним губительным поступком. И никто этого не желает. Поэтому даже осознавая справедливость требования Украины отдать Украине российские активы на восстановление, ведущие государства не могут позволить себе просто взять и отдать российские деньги. Раскулачивание там не модно. Они нуждаются в безупречной правовой основе. Ибо без этой основы сразу китайские и индийские олигархи, денежные мешки из Турции или Бразилии начнут искать альтернативное убежище для своих денег. А это никому из ведущих государств мира не нужно. Ибо здесь будет речь уже не о сотнях миллиардов долларов, а о десятках триллионов.

Итак, политикам Британии и США, Франции и Германии нужна безупречная правовая основа, чтобы сделать то, что они хотят сделать. Тем более это означает, что на восстановление Украины можно будет отправить деньги не собственных налогоплательщиков, а российские.

И эту правовую основу теоретически может дать решение Генассамблеи ООН. Или стать фундаментом. Не достаточным решением. А первым шагом в очень длинном пути. И потому очень важно, что этот первый шаг на пути к финансовой справедливости сделан. И очень радует, что россияне это понимают. Понимают, но ничего поделать не могут.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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