Украина выиграла общий зачет Кубка Европы по лыжной акробатике

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Суммарно украинские спортсмены набрали 1818 очков – на 656 больше, чем финишировавший вторым Казахстан. Общий зачет среди мужчин выиграл украинец Владимир Кушнир с 414 очками. Среди женщин лучшей из украинок стала Оксана Яцик.



Общий зачет этапов Кубка Европы сезона 2021/22:



1. Украина – 1818 очков



2. Казахстан – 1162



3. Канада – 1110



4. США – 868



5. Беларусь – 706





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