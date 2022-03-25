Украина выиграла общий зачет Кубка Европы по лыжной акробатике
Украинские спортсмены выиграли общий зачет Кубка Европы по лыжной акробатике по итогам сезона 2021/22
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Суммарно украинские спортсмены набрали 1818 очков – на 656 больше, чем финишировавший вторым Казахстан. Общий зачет среди мужчин выиграл украинец Владимир Кушнир с 414 очками. Среди женщин лучшей из украинок стала Оксана Яцик.
Общий зачет этапов Кубка Европы сезона 2021/22:
1. Украина – 1818 очков
2. Казахстан – 1162
3. Канада – 1110
4. США – 868
5. Беларусь – 706
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