Украина выиграла чемпионат мира по футболу среди паралимпийцев
Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом мира по футболу в Испании
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
В финале, который проходил в городе Салоу, сборная Украины победила Иран - 1:0. "Золотой" гол забил Иван Доненко.
Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира шестой раз в истории. Также украинские футболисты побеждали на ЧМ в 2001, 2003, 2009, 2013, 2017 годах.
Чемпионами мира-2022 стали Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.
ЧМ по футболу среди паралимпийцев
Финал
15 мая
Иран – Украина 0:1
Гол : Доненко, 13
- 15 мая сборная Украины за день до завершения Дефлимпийских игр в Бразилии гарантировала себе первое место в медальном зачете
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