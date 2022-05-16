Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В финале, который проходил в городе Салоу, сборная Украины победила Иран - 1:0. "Золотой" гол забил Иван Доненко.

Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира шестой раз в истории. Также украинские футболисты побеждали на ЧМ в 2001, 2003, 2009, 2013, 2017 годах.

Чемпионами мира-2022 стали Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

ЧМ по футболу среди паралимпийцев

Финал

15 мая

Иран – Украина 0:1

Гол : Доненко, 13

15 мая сборная Украины за день до завершения Дефлимпийских игр в Бразилии гарантировала себе первое место в медальном зачете

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