Украина выиграла битву за Харьков, - Институт исследования войны

Об этом сообщает ISW .

Аналитики отметили, что российские военные, вероятно, решили полностью отойти с позиций вокруг Харькова из-за украинского контрнаступления и ограниченного доступа к подкреплению. В течение последних дней российские подразделения не пытаются удержать позиции под давлением контратак ВСУ.

"Таким образом, кажется, что Украина выиграла битву за Харьков. Украинские войска помешали россиянам оцепить и захватить город, как это в начале полномасштабного вторжения произошло и под Киевом", - констатировали эксперты.

В ISW добавили, что россияне попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма, но неясно, добьются ли целей.

Кроме этого, русские войска предприняли попытку сухопутного наступления из Изюма, но не добились успеха. Отмечается, что Россия может отказаться от попыток продвижения из Изюма, но пока не приняла такое решение.

14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении оккупанты не ведут активные боевые действия – сосредотачиваются на удержании своих позиций и на отводе войск от Харькова .

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