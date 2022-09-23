Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Поставки Тегераном России оружия для ведения войны МИД назвало "недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана".

"В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", - сообщает МИД.

"Европейская правда" отмечает, что посол Ирана Манучехр Моради сейчас находится за пределами Украины: в начале полномасштабной войны дипломат уехал в Кишинев.

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