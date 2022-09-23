Украина выгнала посла Ирана из-за ударов России иранскими дронами
Украина лишила посла Ирана аккредитации в связи с предоставлением Тегераном России ударных дронов для использования в боевых действиях
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Поставки Тегераном России оружия для ведения войны МИД назвало "недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана".
"В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", - сообщает МИД.
"Европейская правда" отмечает, что посол Ирана Манучехр Моради сейчас находится за пределами Украины: в начале полномасштабной войны дипломат уехал в Кишинев.
- В августе Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников.
- США ввели санкции против Ирана за поставку дронов России.
- 13 сентября стало известно, что ВСУ впервые сбили иранский ударный беспилотник.
- 22 сентября ВСУ сбили на Николаевщине сразу четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136, запущенных Россией.
- 23 сентября Россия атаковала иранскими дронами-камикадзе Одессу, убив мирного жителя.
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