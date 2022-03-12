Украина вводит запрет на экспорт удобрений в условиях войны

Об этом сообщает Минагрополитики.



Известно, что запрет касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений.

"В связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. То есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины", – говорится в сообщении.

В соответствующем постановлении правительства говорится про:

удобрения минеральные или химические, азотные (код УКТ ВЭД 3102);

удобрения минеральные или химические, фосфорные (код УКТ ВЭД 3103);

удобрения минеральные или химические, калийные (код УКТ ВЭД 3104);

минеральные или химические удобрения с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары этой группы в таблетках, упаковках массой брутто не более 10 кг (код УКТ ВЭД 3105).

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