Украина вводит запрет на экспорт удобрений в условиях войны
Кабинет министров ввел нулевую квоту для экспорта минеральных удобрений, что означает фактический запрет на вывоз удобрений из Украины
Об этом сообщает Минагрополитики.
Известно, что запрет касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений.
"В связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. То есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины", – говорится в сообщении.
В соответствующем постановлении правительства говорится про:
- удобрения минеральные или химические, азотные (код УКТ ВЭД 3102);
- удобрения минеральные или химические, фосфорные (код УКТ ВЭД 3103);
- удобрения минеральные или химические, калийные (код УКТ ВЭД 3104);
- минеральные или химические удобрения с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары этой группы в таблетках, упаковках массой брутто не более 10 кг (код УКТ ВЭД 3105).
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