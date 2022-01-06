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Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID-19 для всех совершеннолетних

6 января, 2022 четверг
13:26
Коронавирус

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о бустерной вакцинации от COVID-19 для всех совершеннолетних, ранее прошедших полный курс прививок против коронавируса

Об этом он написал в Facebook.

"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины О введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - отметил Ляшко.

Он добавил, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, бустерная доза сейчас рекомендована для введения "медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки".

По состоянию на 1 января 2022 года бустерную дозу уже получили 3 600 украинцев.

Справка: бустерная или ревакцинальная доза вводится через 6-9 месяцев после базового курса для усиления эффективности вакцины. После введения этой дозы действие COVID-сертификата будет продлено на 270 дней.

  • Напомним, 4 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дополнительной прививки против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет.
  • Министерство здравоохранения внесло изменения в схему смешивания вакцин от COVID-19.

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