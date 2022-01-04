Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет: Ляшко подписал указ
Во вторник, 4 января, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дополнительной прививки против COVID-19 для людей возрастом 60+
Об этом Ляшко сообщил в Facebook .
"Подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - сообщил министр.
Получить третью дозировку вакцины люди смогут через полгода с даты получения второй дозы, в период от 6 до 9 месяцев.
Предпочтение будут отдавать вакцинам Moderna и Pfizer, независимо от того, чем лицо прививалось раньше. Однако Ляшко сообщает, что получить третью прививку можно любой другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
"Также, по рекомендации экспертов НТГЭИ, изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer)", Ляшко.
Кроме того, после применения вакцин Moderna или Pfizer теперь можно колоть препарат AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.
"Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna", - отметил Ляшко.
Министр подчеркнул, что разрешение на введение бустерной дозы для всех остальных категорий будет рассматриваться на заседании 5 января.
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