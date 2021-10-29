Украина ввела санкции против Йемена

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ.

"Ввести в действие решение СНБО от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюциями Совбеза ООН по Йеменской Республике", - говорится в указе.

Контроль за выполнение этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.

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