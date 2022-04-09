Украина ввела полное торговое эмбарго с РФ
Кабинет Министров Украины одобрил полное торговое эмбарго на торговлю с Россией
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – написал он.
Кроме того, правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.
Решение о торговом эмбарго РФ также прокомментировала вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло 24 февраля", - сказала Свириденко в эфире национального телемарафона.
По ее словам, такое решение будет ежегодно блокировать поступления России как минимум на $6 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное