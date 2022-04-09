Украина ввела полное торговое эмбарго с РФ

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – написал он.

Кроме того, правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.



Решение о торговом эмбарго РФ также прокомментировала вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.



"Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло 24 февраля", - сказала Свириденко в эфире национального телемарафона.



По ее словам, такое решение будет ежегодно блокировать поступления России как минимум на $6 млрд.