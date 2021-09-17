Украина введет санкции против участников выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях
Совет национальной безопасности и обороны введет санкции против тех, кто будет участвовать в выборах в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Третий вопрос, который рассматривался на заседании - это вопрос санкций. Подавляющее большинство санкций касается вопросов, которые есть сегодня на оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей, это выборы в Госдуму РФ. Мы уверены, что на этих территориях не имеет права РФ проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, которые принимают участие: члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах будут под санкциями нашей страны", - сказал он.
Данилов отметил, что СНБО уже отработал первый список тех лиц, которых представили соответствующие органы.
"По всем без исключения лицам санкции, которые есть у нас в полном пуле, будут в ближайшее время через указ президента применены", - заявил он.
По его словам, санкции будут применены к 12 лицам.
"Это наши санкции. Это наши 12 санкций, применяемые к физическим лицам", - добавил Данилов.
Также он отметил, что Украина будет вводить санкции против иностранцев, если те будут принимать участие в избирательном процессе в Госдуму в ОРДЛО и Крыму.
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