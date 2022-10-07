Украина введет режим экономии отопления, как это принято в других странах Европы, - исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан
Исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан отметил, что Кабинет Министров снизил на 10% объем потребления газа муниципалитетами, Украина введет режим экономии отопления, чтобы пережить эту сложную зиму
Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.
"Это будет очень сложный отопительный сезон, здесь объективно понятно. И вы знаете, что принято постановление Кабинета Министров, предусматривающее уменьшение на 10% объемов потребления газа муниципалитетами, которые доведут соответственно это решение до предприятий и электроснабжений. То есть у нас в стране будет введен режим экономии, как делается это в других странах Европы. Поэтому, конечно, профильное Министерство обратилось ко всем жителям, даже сделали информационные плакаты с предложением провести элементарные мероприятия утепления и бережно относиться к использованию тепла", - сказал Александр Слобожан.
Исполнительный директор Ассоциации городов сообщил, что муниципалитеты готовы к экономии газа, многие города подготовились к отопительному сезону, который ожидается с 15 октября.
"Муниципалитеты в случае экономии готовы, технологически уже ряд городов заявил 100% готовность к отопительному сезону, ждем теперь температурного режима. Соответственно, если три дня температура держится 8°C и ниже, то должно быть включено отопление. Хотя уже есть информация о том , что в учреждениях социальной сферы, например на Западе Украины, что касается медицинских учреждений, включалось отопление, когда был неблагоприятный температурный режим. фонд", - добавил он.
- Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением от 19 июля 2022 года зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10% .
- В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры , обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.
- В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.23
Покупка 40.23Продажа 41.06
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.04
- Актуальное
- Важное