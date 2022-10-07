Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.

"Это будет очень сложный отопительный сезон, здесь объективно понятно. И вы знаете, что принято постановление Кабинета Министров, предусматривающее уменьшение на 10% объемов потребления газа муниципалитетами, которые доведут соответственно это решение до предприятий и электроснабжений. То есть у нас в стране будет введен режим экономии, как делается это в других странах Европы. Поэтому, конечно, профильное Министерство обратилось ко всем жителям, даже сделали информационные плакаты с предложением провести элементарные мероприятия утепления и бережно относиться к использованию тепла", - сказал Александр Слобожан.

Исполнительный директор Ассоциации городов сообщил, что муниципалитеты готовы к экономии газа, многие города подготовились к отопительному сезону, который ожидается с 15 октября.

"Муниципалитеты в случае экономии готовы, технологически уже ряд городов заявил 100% готовность к отопительному сезону, ждем теперь температурного режима. Соответственно, если три дня температура держится 8°C и ниже, то должно быть включено отопление. Хотя уже есть информация о том , что в учреждениях социальной сферы, например на Западе Украины, что касается медицинских учреждений, включалось отопление, когда был неблагоприятный температурный режим. фонд", - добавил он.

Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением от 19 июля 2022 года зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10% .

В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры , обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.

В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.