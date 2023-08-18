Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Потребление вчера, 17 августа, снова было максимальным за это лето, на 8% превзойдя показатель в прошлую пятницу, 11 августа. Но рекордным остается 16 августа. За минувшие сутки в аварийный ремонт выведены сразу 3 энергоблока на тепловых электростанциях, вместо этого в работу вернулись 2. Объем импорта был недостаточным для компенсации разницы между потреблением и производством", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что Украина вынуждена была взять аварийную помощь с 19:00 до 22:00 с энергосистем Румынии и Польши общей мощностью 400 МВт каждый час.

На сегодняшний день также запланирован импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Экспорта не будет.

В Укрэнерго еще раз призывали украинцев экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 16:00 до 23:00.