Украина второй день подряд принимала аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши
Вечером 17 июля Украина снова принимала аварийную помощь из Европы. Причиной был рост потребления и выведения в ремонт сразу трех энергоблоков
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Потребление вчера, 17 августа, снова было максимальным за это лето, на 8% превзойдя показатель в прошлую пятницу, 11 августа. Но рекордным остается 16 августа. За минувшие сутки в аварийный ремонт выведены сразу 3 энергоблока на тепловых электростанциях, вместо этого в работу вернулись 2. Объем импорта был недостаточным для компенсации разницы между потреблением и производством", - говорится в сообщении.
В компании рассказали, что Украина вынуждена была взять аварийную помощь с 19:00 до 22:00 с энергосистем Румынии и Польши общей мощностью 400 МВт каждый час.
На сегодняшний день также запланирован импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Экспорта не будет.
В Укрэнерго еще раз призывали украинцев экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 16:00 до 23:00.
- Вечером 16 июля Украина принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии из-за рекордного потребления.
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