Об этом информируют на сайте Еврокомиссии.

Среди 35 стран-претенденток Украина заняла 2 место в рейтинге Open Data Maturity.

В 2021 году наша страна была на шестом месте, а в 2020 – на 17-м. В этом году уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%. В то время как средний показатель в Европе – 82%.

Министерство цифровой трансформации комментирует достижения.

"Перед нами была цель – к 2024 году войти в тройку лидеров стран по уровню развития сферы открытых данных. И уже в 2022 году мы стали вторыми. Впереди только Франция.

Несмотря на полномасштабную войну, Минцифра продолжает развивать сферу открытых данных и ежедневно работает над тем, чтобы как можно больше наборов данных становились доступными для общественности", - пишет пресс-служба.