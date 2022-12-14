Украина – вторая в Европе в рейтинге открытых данных Open Data Maturity, - исследование
В этом году Украина заняла второе место в Европе в рейтинге открытых данных Open Data Maturity 2022
Об этом информируют на сайте Еврокомиссии.
Среди 35 стран-претенденток Украина заняла 2 место в рейтинге Open Data Maturity.
В 2021 году наша страна была на шестом месте, а в 2020 – на 17-м. В этом году уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%. В то время как средний показатель в Европе – 82%.
Министерство цифровой трансформации комментирует достижения.
"Перед нами была цель – к 2024 году войти в тройку лидеров стран по уровню развития сферы открытых данных. И уже в 2022 году мы стали вторыми. Впереди только Франция.
Несмотря на полномасштабную войну, Минцифра продолжает развивать сферу открытых данных и ежедневно работает над тем, чтобы как можно больше наборов данных становились доступными для общественности", - пишет пресс-служба.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное