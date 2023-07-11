Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Возвращаясь к позиции стран Балтии и Польши относительно членства Украины в НАТО. Фактически наша страна может стать гарантом их безопасности на восточном фланге Европы. Потому что как только Россия начинает бряцать оружием или проводить какие-то учения у границ стран-членов НАТО, то они сразу звонят и зовут больший контингент из США, Канады или Германии", - сказала народная депутат Украины.

Евгения Кравчук добавила, что Канада объявила об увеличении вдвое своего контингента в Латвии.

"Если Украина будет членом Альянса, то она фактически и будет стеной, гарантией безопасности для целого региона на восточном фланге. Поэтому мы и говорим, какую ценность Украина принесет в Североатлантический союз. Но, очевидно, что, как и 24 февраля 2022 года, мы понимали, что наш основной расчет – Вооруженные Силы Украины, и наша основная цель сегодня в краткосрочной перспективе – усиление своей боеспособности, поэтому нам и нужна помощь от стран НАТО, как появятся другие сигналы о слабости Кремля. Однако страны Альянса еще вспоминают о ядерной кнопке России, а это их действительно пугает", - отметила Кравчук.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Украина ожидала конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Генсек НАТО Столтенберг заявлял, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины - в Европейском Союзе и НАТО. Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно, что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО. А 10 июля Столтенберг и Науседа предварительно подтвердили договоренность Альянса об отмене Плана действий по членству для будущего вступления Украины в НАТО.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса договорились убрать План действий по членству на пути Украины к вступлению в блок