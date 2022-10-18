Украина вступила в геополитическую конкуренцию с РФ на территории северной Евразии, - политаналитик Горбач
Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, считает, что Украина начала проектировать будущее этой территории и признавать государственности, противоречащие суверенитету или единству РФ
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Украина признала независимость Чеченской Республики Ичкерия как государственной формы, то есть мы легитимизируем их в международном праве, мы их признаем. Пока это частично признано, но все начинается с малого. В случае с Чеченской Республикой Ичкерия есть серьезные юридические нюансы. Дело в том, что она не вступала в состав Российской Федерации и не подписывала никаких договоров до начала войн. Поэтому Чеченская Республика Ичкерия имеет полное право на государственный суверенитет, который доказывала с оружием в руках в двух войнах", - отметил политический аналитик.
Владимир Горбач добавил, что в юридическом смысле мы должны признавать правительство и гражданство людей Чеченской Республики Ичкерия. К тому же, другие страны могут присоединяться к этому процессу, то есть мы можем призывать другие государства предпринять те шаги, которые сделала Украина в этом направлении.
"Но здесь дело не только в правовой части, но и в политической. С этого момента Украина вступила в геополитическую конкуренцию с РФ на территории северной Евразии. Украина начала проектировать будущее этой территории и признавать государственности, противоречащие суверенитету или единству РФ. Я надеюсь, что на признании Чеченской Республики Ичкерия процесс не завершится. К примеру, мне известно о существовании правительства в изгнании республики Татарстан и это может быть следующим шагом. Соответственно, у РФ пути назад уже нет, только к распаду", - подчеркнул Горбач.
- 18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией
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