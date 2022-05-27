Украина все еще жива. Игра против Шотландии – одна из важнейших в моей жизни, - Зинченко о матче в отборе на ЧМ-2022
Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко заверил, что игра в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии – одна из важнейших в его жизни
Об этом сообщает BBC .
По словам Зинченко, каждый игрок сборной отдаст все, чтобы на несколько секунд подарить украинцам улыбку.
"Украина все еще жива. Украина будет бороться до конца. Это наш менталитет. Мы никогда не сдаемся. Я так благодарен за поддержку всему миру. Шотландия — такая хорошая команда. Я могу пообещать всем украинцам, что каждый из нас отдаст все, чтобы выиграть игру и заставить гордиться нами, и, возможно, на несколько секунд мы подарим болельщикам улыбку. Сначала войны было очень сложно сосредоточиться на футболе. Все мои мысли были с Украиной, украинским народом. Игра против Шотландии - одна из важнейших в моей жизни. У нас нет оправданий, и мы должны делать свою работу как можно лучше", - заявил Зинченко.
Украина в отборе на ЧМ-2022
1 июня в Глазго сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня в Кардиффе состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.
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25 мая лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился, что не мог дождаться завершения сезона в "Вест Хэме" , чтобы приехать и готовиться к матчу с Шотландией в отборе плей-офф ЧМ-2022.
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался, что советская пропаганда учила его, что немцы и американцы – это наши враги.
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