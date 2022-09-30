Украина вправе освобождать оккупированные Россией территории, - Столтенберг

Об этом он заявил во время брифинга

"Конечно, Украина имеет полное право освободить собственные территории, которые оккупировала Россия. Вот почему мы поддерживаем Украину. Они могут защищать себя и поэтому Вооруженные силы Украины будут продолжать освобождать свои территории. Я уже говорил, что попытки России аннексировать временно оккупированные территории Украины не меняют сущности этого конфликта", – пояснил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Североатлантический союз никогда не признает аннексии украинских территорий Россией.

"Если мы примем аннексию украинских территорий Россией, то получится так, что мы играем по правилам ядерного шантажа Путина и приостанавливаем нашу поддержку Украины. Мы не можем этого позволить. Не можем позволить, чтобы авторитарное государство добилось того, чего оно хочет. Именно поэтому мы поддерживаем Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", – добавил он.

30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Позже США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников, в частности Шойгу и Медведева.

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