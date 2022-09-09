Украина вплотную приблизилась к России в рейтинге УЕФА
В обновленном рейтинге УЕФА Украина сохраняет 16 место и вплотную приблизилась, по очкам, к России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1-м туре групповых этапов еврокубков донецкий "Шахтер" победил немецкий "РБ Лейпциг" (4:1) в ЛЧ и принес Украине 0,4 балла.
В Лиге Европы "Динамо" проиграло "Фенербахче" (1:2), а в Лиге конференций "Днепр-1" уступил АЗ (0:1) – на этой неделе они не смогли набрать очки для Украины.
В свежем рейтинге УЕФА у Украины 26,100 балла. Мы сохраняем 16 место в рейтинге. Наша ассоциация вплотную приблизилась к России с 26,215 баллами.
Российские клубы в этом году дисквалифицированы от еврокубков, но УЕФА насчитал РФ 4,333 балла за сезон. Ближайшие преследователи Украины – Хорватия (25,150) и Греция (24,725).
Страны, расположенные на позициях с 16 по 50, имеют только по одной команде в Лиге чемпионов и три в отборе ЛК. Текущий рейтинг влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25.
Сейчас Украина имеет 5 мест в еврокубках – 2 в Лиге чемпионов, 1 в Лиге Европы и 2 в Лиге конференций.
Рейтинг коэффициентов УЕФА
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