Украина впервые за 20 лет вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
Женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 24 августа, на ЧЕ состоялись матчи группы D, в которой выступает сборная Украины. В одном из них, Румыния проиграла Финляндии 1: 3 и потеряла шансы на выход в следующий раунд. Благодаря этому, украинцы гарантировали себе место в плей-офф - ниже четвертого места наша команда в турнирной таблице уже не опустится.
Украина 25 августа в заключительном матче группового раунда встретится с Румынией, игра не будет иметь турнирного значения.
Сборная Украины пробилась в плей-офф ЧЕ впервые с 2001 года. Украинцы преодолевали групповой раунд континентального первенства в 1993, 1995, 1997 и 2001 годах. В 2003 году Украина завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.
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