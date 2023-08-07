Украина впервые в истории выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украинская пара Сергея Попова и Эдуарда Резника завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы-2023 по пляжному волейболу, который состоялся в Австрии в Вене
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что в решающем матче украинские спортсмены победили итальянцев Самуэле Коттафаву с Паоло Николаи.
"В первой партии украинцы минимально перевесили соперников 22:20, выполнив по два эйса и результативные блоки. Окончательно оторваться от итальянцев Попову и Резнику удалось после экватора второго сета, когда разница по розыгрышам составляла восемь очков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что самый большой отрыв в матче сохранился до самого финала. Украинцы вышли на 8 матчболов, из которых реализовали второй, зафиксировав итоговую победу.
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