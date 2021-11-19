Украина впервые примет участие в морских противоминных учениях НАТО Dynamic Move-2022

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Украины.



"Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию", - пояснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Артем Матвиенко.



Отмечается, что на днях в Одессе прошла конференция, на которой определили концепцию Dynamic Move-2022, дату, время, место и список участников.



Противоминные учения будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля 2022 года в Остенде, Бельгия. Однако организаторы будут учитывать ситуацию с COVID-19.



"Все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели", - сказал Матвиенко.



Участвовать в учениях планируют представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.



Справка: Dynamic Move – это ежегодные компьютерные учения, проводимые Морским командованием НАТО (MARCOM) с 2013 года, одним из важнейших учений НАТО по противоменной войне, направленным на тренировку командного штаба.



Как сообщалось ранее, украинские специалисты впервые приняли участие в американских киберучениях Cyber Flag 21.