Украина впервые примет участие в морских противоминных учениях НАТО Dynamic Move-2022
Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022, которые пройдут в Бельгии
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Украины.
"Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию", - пояснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Артем Матвиенко.
Отмечается, что на днях в Одессе прошла конференция, на которой определили концепцию Dynamic Move-2022, дату, время, место и список участников.
Противоминные учения будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля 2022 года в Остенде, Бельгия. Однако организаторы будут учитывать ситуацию с COVID-19.
"Все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели", - сказал Матвиенко.
Участвовать в учениях планируют представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.
Справка: Dynamic Move – это ежегодные компьютерные учения, проводимые Морским командованием НАТО (MARCOM) с 2013 года, одним из важнейших учений НАТО по противоменной войне, направленным на тренировку командного штаба.
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