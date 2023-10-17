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Украина впервые использовала на поле боя ракеты ATACMS, – СМИ

17 октября, 2023 вторник
17:53
Война с Россией

Во вторник, 17 октября, Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад

Об этом пишут The Wall Street Journal, CNN и Politico.

WSJ отмечает, что Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS, предоставивших США стране.

"Поставка и использование на поле боя (ATACMS, – ред.), подтвержденное двумя людьми, знакомыми с этим шагом, знаменует значительное наращивание обороны Украины, впервые предоставляя силам Киева возможность поражать российские цели далеко за линией фронта", – пишет Politico.

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В то же время, как отмечают источники CNN, в последние недели США решили прислать ATACMS "тихо", поскольку хотели застать россиян врасплох.

"Россияне знают о радиусе действия ракет, и США были обеспокоены тем, что они перенесут оборудование и оружие за пределы досягаемости, прежде чем ракеты могут быть использованы", - говорится в тексте.

В материале уточняется, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Удар по аэродромам в Луганске и Бердянске: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.

Силы Специальных Операций ВСУ назвали эту операцию – DRAGONFLY. ССО получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

В результате поражения оккупанты понесли значительные потери. В частности, украинские защитники уничтожили 9 вертолетов различных модификаций, спецтехнику, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов. Также повреждены взлетные полосы аэродромов.

Следует отметить, что также 17 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждали продвижение ВСУ на фронте. Он поблагодарил тех, кто уничтожает логистику и базы окупантов, и подчеркнул, что в этом есть результаты.

"Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", - сказал Зеленский.

Украина
оружие
окупанти
США
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