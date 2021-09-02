Украина впервые будет транспортировать британскую нефть
Украина впервые будет транспортировать британскую нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов Шотландии
Об этом сообщила пресс-служба Укртранснафты.
Согласно сообщению, Укртранснафта впервые будет транспортировать нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).
"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нафтра будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".
Поэтому, добавили в пресс-службе, Укртранснафта увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми. Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, Укртранснафта транспортирует семь сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное