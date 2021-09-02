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Украина впервые будет транспортировать британскую нефть

2 сентября, 2021 четверг
14:30
Экономика нефть

Украина впервые будет транспортировать британскую нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов Шотландии

Об этом сообщила пресс-служба Укртранснафты.

Согласно сообщению, Укртранснафта впервые будет транспортировать нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нафтра будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Поэтому, добавили в пресс-службе, Укртранснафта увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми. Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, Укртранснафта транспортирует семь сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.

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