Украина впервые будет транспортировать британскую нефть

Об этом сообщила пресс-служба Укртранснафты.



Согласно сообщению, Укртранснафта впервые будет транспортировать нефть Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).



"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.



Отмечается, что нафтра будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".



Поэтому, добавили в пресс-службе, Укртранснафта увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми. Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, Укртранснафта транспортирует семь сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb