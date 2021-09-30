Украина впервые будет представлена павильоном на международной IТ-конференции Web Summit

Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко на пресс-конференции с представителями правительства и бизнеса, передает Радио Свобода.

"Впервые объединенная технологическая экосистема страны едет на Web Summit вместе представлять Украину на одной из самых масштабных мировых технологических конференций. Если раньше компании ездили туда и представляли себя отдельно, в этом году впервые именно Украина будет представлена в программе саммита", - сказала Деревянко.

Она уточнила, что это событие привлекает около тысячи спикеров, 70 тыс. посетителей, более тысячи инвесторов и 2000 стартапов.

"Украинский ІТ-разработчики занимают четвертое место в Европе и пятое в мире ... Украина будет представлена украинским павильоном впервые, специальным ивентом и нетворкинг-вечеринкой", - уточнила глава Ассоциации.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас в Украине более 200 тыс. человек работают в ІТ-сфере.

"Круто, что в этом году в Украине появилась возможность презентовать свои победы, свое видение развития технологического мира", - прокомментировал он.

Глава Украинского фонда стартапов Павел Карташов перечислил стартапы, которые поедут на саммит при поддержке фонда: SPOKK, Organization.GG, Wantent, GIOS, Carbominer, Skyworker, Clasee, DJOOKY, AutoBI, Finmap.

Web Summit - это международная технологическая конференция, которая проводится ежегодно с 2009 года.

