Украина впервые будет представлена павильоном на международной IТ-конференции Web Summit
Украина впервые будет представлять собственный павильон на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне
Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко на пресс-конференции с представителями правительства и бизнеса, передает Радио Свобода.
"Впервые объединенная технологическая экосистема страны едет на Web Summit вместе представлять Украину на одной из самых масштабных мировых технологических конференций. Если раньше компании ездили туда и представляли себя отдельно, в этом году впервые именно Украина будет представлена в программе саммита", - сказала Деревянко.
Она уточнила, что это событие привлекает около тысячи спикеров, 70 тыс. посетителей, более тысячи инвесторов и 2000 стартапов.
"Украинский ІТ-разработчики занимают четвертое место в Европе и пятое в мире ... Украина будет представлена украинским павильоном впервые, специальным ивентом и нетворкинг-вечеринкой", - уточнила глава Ассоциации.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас в Украине более 200 тыс. человек работают в ІТ-сфере.
"Круто, что в этом году в Украине появилась возможность презентовать свои победы, свое видение развития технологического мира", - прокомментировал он.
Глава Украинского фонда стартапов Павел Карташов перечислил стартапы, которые поедут на саммит при поддержке фонда: SPOKK, Organization.GG, Wantent, GIOS, Carbominer, Skyworker, Clasee, DJOOKY, AutoBI, Finmap.
Web Summit - это международная технологическая конференция, которая проводится ежегодно с 2009 года.
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