Об этом сообщает Минагрополитики.

Статус членства будет автоматически обновлен 30 октября 2022 года. Официально об этом объявят 4 ноября 2022 во время ежегодного собрания организации.

"Важную роль в вопросе возобновления членства Украины в International Organisation of Vine and Wine сыграл общественный союз "УКРСАДВИНПРОМ", который и будет представлять наше государство во время объявления. Владимир Печко, председатель ГС "УКРСАДВИНПРОМ" определен официальным представителем от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ЯЗЫК", - говорится в сообщении.

Участие в МОВВ на правах постоянного членства позволит украинским специалистам винодельческой отрасли активнее участвовать в работе экспертов, подкомиссий и комиссий организации по разработке нормативной документации, а также позволит использовать официальные стандарты и правила в международной торговле винами и виноматериалами, пояснили в правительстве.

4 ноября Украина примет участие в 43-м Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия, который пройдет в Энсенаде, Нижняя Калифорния (Мексика).

Международная организация винограда и виноделия была создана в 2001 году. Она стала наследницей Международного бюро винограда и вина, существовавшего с 1924 года.

Цели и задачи МОВВ – защита интересов винодельческой отрасли и создание благоприятных рыночных условий, гармонизации и соответствия методов анализа, борьбы с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией на рынке. Украина стала 49-м государством-участником ЯЗВ.

По информации Госстата, на 01.01.2022 общая площадь виноградных насаждений по всем категориям хозяйств составила 34,0 тыс. га, валовой сбор - 257,5 тыс. тонн.

"Почти с первых дней военной агрессии РФ подавляющее большинство виноградарско-винодельческих предприятий Херсонской и Николаевской областей, площади под виноградниками которых составляет не менее 25 процентов от общей площади виноградных насаждений в Украине, оккупированы или находятся в зоне боевых действий. Всего в Украине насчитывается 144 винодельческие предприятия (из них 29 малых производителей винодельческой продукции)", - добавили в правительстве.

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