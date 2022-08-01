Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина, Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины начинают возвращать Россию к реальности, уничтожая Черноморский флот ВМФ РФ. Из-за России в Черном море ничего не осталось от морского права: все разрушено и действует только право силы. Думаю, как раз уничтожение Черноморского флота создаст условия для того, чтобы в Черное море вернулись основы международного морского права", – отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что Турции следует обратить внимание на новую морскую доктрину России.

"Новую морскую доктрину Путина следует оценивать как декларативный документ. Хотя на месте таких государств, как Турция и Соединенные Штаты Америки, стоило бы серьезно отнестись к этой доктрине. Ведь мне показалось, что Россия хочет наложить лапу даже на проливы Босфор и Дарданеллы – россияне считают эти проливы жизненно важными для себя, поэтому РФ может использовать военную силу. Это прямой вызов Турции", - заметил Михаил Самусь.

10 июля генерал-майор запаса Виктор Чумак рассказал, что Севастопольская бухта и Крымский мост вполне легитимны для Вооруженных сил Украины.

28 июля дипломат Александр Хара выразил мнение, что в случае, если Крым не признан российским, нам ничего не мешает ударить по Черноморскому флоту России.

31 июля стало известно, что российский диктатор Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину РФ и заявил, что Москва будет обеспечивать свои интересы в Черном море всеми возможными средствами.

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