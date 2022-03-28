Об этом сообщает Укрэнерго, информирует Еспресо.TV.

Первый аукцион после объединения энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E пройдет 28 марта с поставкой электроэнергии на 30 марта фактическую дату начала экспорта. Объем пересечения, выставленный на аукцион – 210 МВт в час.

Начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры в условиях войны. В целом, пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 000 МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год.



В компании напоминают, что между украинской и европейской энергосистемами, работающими синхронно, нет коммерческих обменов. Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода синхронной работы.

Восстановление экспортно-импортных операций – одна из главных задач НЭК Укрэнерго в рамках дальнейшей интеграции с ENTSO-E.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb