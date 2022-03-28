Украина возобновляет продажу электроэнергии в Польшу
Начинаются суточные аукционы по распределению межгосударственных связей для экспорта электроэнергии в Польшу
Об этом сообщает Укрэнерго, информирует Еспресо.TV.
Первый аукцион после объединения энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E пройдет 28 марта с поставкой электроэнергии на 30 марта фактическую дату начала экспорта. Объем пересечения, выставленный на аукцион – 210 МВт в час.
Начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры в условиях войны. В целом, пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 000 МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год.
В компании напоминают, что между украинской и европейской энергосистемами, работающими синхронно, нет коммерческих обменов. Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода синхронной работы.
Восстановление экспортно-импортных операций – одна из главных задач НЭК Укрэнерго в рамках дальнейшей интеграции с ENTSO-E.
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