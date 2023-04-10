Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу, для начала – в Молдову и Польшу
В ближайшие дни Укрэнерго начнет экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Это стало возможным благодаря избытку производства электроэнергии в энергосистеме
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", - и в сообщении.
В пресс-службе компании уточнили, что, учитывая войну и связанные с ней риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.
"Кроме этого сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля", - отметили в Укрэнерго.
Также Украина рассматривает возможность открытия экспорта в Словакию.
- 8 апреля Минэнерго сообщило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей и избытка производства электроэнергии в энергосистеме.
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