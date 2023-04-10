Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", - и в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что, учитывая войну и связанные с ней риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

"Кроме этого сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля", - отметили в Укрэнерго.

Также Украина рассматривает возможность открытия экспорта в Словакию.