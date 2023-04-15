Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Ежечасно Киев будет экспортировать 200 МВт. Запуск состоится уже в понедельник, 17 апреля
Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
"Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что был проведен аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии. На аукционе распределили 100% доступной способности по этому направлению среди четырех участников.
В Укрэнерго сообщили, что экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову. При этом поставка осуществляется исключительно при первоочередном обеспечении украинских потребителей.
- 8 апреля Минэнерго сообщило , что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей и избытка производства электроэнергии в энергосистеме.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное