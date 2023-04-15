Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

"Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что был проведен аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии. На аукционе распределили 100% доступной способности по этому направлению среди четырех участников.

В Укрэнерго сообщили, что экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову. При этом поставка осуществляется исключительно при первоочередном обеспечении украинских потребителей.