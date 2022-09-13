Украина возобновила вторую резервную линию электропередач в ЗАЭС и безопасно остановила реактор, - МАГАТЭ
Украина восстановила вторую резервную линию электропередач в Запорожскую атомную электростанцию, однако четыре основные внешние линии не работают
Об этом сообщает МАГАТЭ.
"Была восстановлена вторая резервная линия электропередач в Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая позволяет снабжать электростанцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности. А другую линию – держать в резерве", - сообщает Агентство.
Еще одно событие, важное для ядерной безопасности на крупнейшей атомной электростанции Европы, остановленный блок реактора теперь перешел в режим холодной остановки, как и пять других реакторов объекта. Это означает, что для охлаждения ему потребуется меньше энергии.
"Сейчас восстановленная линия 750/330 кВ, которая используется для обеспечения функциями безопасности, а ранее восстановленная линия 330 кВ остается в резерве. Обе восстановленные линии могут получать энергию от сети через распределительный пункт соседней теплоэлектростанции", – говорится в сообщении МАГАТЭ.
При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью и охраной на станции, расположенной в зоне боевых действий, остается нестабильной.
"Срочно нужна зона ядерной безопасности, и я начал консультации с соответствующими сторонами", - подчеркнул генеральный директор Совета управляющих МАГАТЭ.
- Напомним, проект резолюции МАГАТЭ, подготовленный по результатам поездки миссии на Запорожскую АЭС, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.
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