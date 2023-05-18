Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Там отметили, что в результате обстрелов возникли повреждения в сетях операторов систем распределения.

"Сегодня днем в течение трех часов продлится небольшой импорт из Словакии. В ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу", - рассказали в компании.

Согласно сообщению, сегодня вечером прогнозируется высокий уровень потребления, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности. Такая же ситуация была днем раньше. В Укрэнерго призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько устройств одновременно.

"Помочь энергосистеме стабильно работать может экономное потребление. Особо призываем всех уменьшить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00", - подчеркнули в компании.