Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Министерство энергетики Беларуси заявило, что возобновило экспорт электроэнергии в Украину
Об этом сообщает БелТА .
В Минэнерго Беларуси сообщили, что белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, а поставки будут производиться в течение ноября.
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, электроэнергию из Беларуси будет импортировать компания "ТЭТ групп".
По его информации, речь идет об импорте 5 мегаватт в час. Он обратил внимание на то, что конечным бенефициаром компании является Виталий Бутенко, ранее возглавлявший входящую в структуру "ДТЭК" компанию "ДТЭК Трейдинг" и "Д.Трейдинг". Конечным бенефициаром обеих компаний является Ринат Ахметов.
- Напомним, 30 октября Андрей Герус заявил, что Украина не будет закупать электроэнергию у производителей России и Беларуси.
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