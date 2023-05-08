Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу. Также завершен ее импорт из Европы. Генерации хватает на покрытие потребностей потребителей
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Согласно сообщению, ночная атака дронами не нанесла повреждений магистральной энергетической инфраструктуре. Однако в результате обстрелов приграничных есть повреждения в распределительных сетях в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.
"Производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление. Вторая волна половодья идет на убыль, но гидроэлектростанции продолжают активно работать. Кроме того, сезонно увеличили производство электроэнергии солнечные и ветровые электростанции", – охарактеризовали ситуацию в энергосистеме Украины специалисты компании.
Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы. Также с 8 мая возобновился экспорт в Польшу. В Украину импорта не происходит.
- В ночь на 8 мая оккупанты запустили по Украине почти 60 "шахедов" , из них сбило 35 было направлено на Киевщину.
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