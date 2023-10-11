Украина, возможно, и не станет лучшей страной мира, но одной из сильнейших мы будем точно, - Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Наша главная идентичность будет и должна состоять во вступлении в ЕС и НАТО. ЕС объединяет страны, которые сохраняют свою культуру и идентичность. У украинской идентичности очень много интересных аспектов. Поскольку сейчас идет война между авторитаризмом и демократией. Мы традиционно и идентично демократический народ. Потому что издавна стремились к свободному выбору. Во времена Киевской Руси, когда собиралось вече, в Речи Посполитой мы имели местное самоуправление, так или иначе украинцы выбирали своих руководителей", - пояснил Княжицкий.

Нардеп подчеркнул важность украинского общества объединяться во время войны.

"Многие воспринимают лозунг "Армия. Язык. Вера" как предвыборный. Однако это те столпы, на которых должно держаться наше государство. Армия должна быть мощной. поскольку мы имеем такого безумного соседа, язык отличает нас от других народов, а вера дает нам ценности, которые объединены с ЕС. Обо всем этом мы будем говорить на форуме Via Carpatia. Мы стараемся объединить людей разных поколений, военных и гражданских. Для нас важно показать, что мы действительно сильное общество, готовое противостоять всем вызовам. Может быть, мы не будем одной из самых богатых и лучших стран мира, однако наша страна точно будет одной из сильнейших", – добавил он.