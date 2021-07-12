Украина возглавила престижный рейтинг Евро-2020
Сборная Украины стала самой дисциплинированной командой Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Украинская команда меньше фолила в своих матчах. Сборная Украины по футболу осуществляла в среднем за матч 8,8 фола. Это лучший показатель среди всех команд Евро-2020.
В топ-3 также вошли Уэльс (9,25) и Шотландия (9,3). Чаще всего фолили Австрия - 13,75 нарушения правил за матч.
Всего украинские футболисты совершили 44 фола в 5 матчах Евро-2020. Получили только 4 желтые карточки.
Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы и добралась до четвертьфинала Евро-2020.
- 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
- 12 июля стало известно, что сборная Украины имеет наибольшее количество пропущенных мячей среди всех команд Евро-2020.
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