Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт у себя в telegram .

"Украина впервые возглавила Комиссию со времени членства в организации (1994 г.). Новым ее председателем стал Виталий Цымбалюк – украинский дипломат, бывший Посол Украины в Республике Чили", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для экологических, океанологических и биологических исследований в морских водах Антарктики планируют привлечь наше научно-исследовательское судно "Ноосфера".

Также Украина продолжает представлять в Южном океане свой рыболовный флот на двух видах промысла, благодаря чему Антарктика остается важным рыбопромышленным регионом.

"В условиях полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины промысел в Антарктике - единственная возможность обеспечить украинцев собственной продукцией", - отмечается в сообщении.

Также добавляется, что даже в сложных условиях войны Украина вносит активный вклад в сохранение антарктических морских экосистем и отстаивает собственные интересы на международной арене.

21 октября ученые предупредили , что таяние ледников в Арктике может высвободить вирусы и вызвать новые пандемии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb