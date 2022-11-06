Украина возглавила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
В Австралии завершилось 41-е заседание Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, в ходе которого Украина председательствовала в этой организации
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт у себя в telegram .
"Украина впервые возглавила Комиссию со времени членства в организации (1994 г.). Новым ее председателем стал Виталий Цымбалюк – украинский дипломат, бывший Посол Украины в Республике Чили", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для экологических, океанологических и биологических исследований в морских водах Антарктики планируют привлечь наше научно-исследовательское судно "Ноосфера".
Также Украина продолжает представлять в Южном океане свой рыболовный флот на двух видах промысла, благодаря чему Антарктика остается важным рыбопромышленным регионом.
"В условиях полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины промысел в Антарктике - единственная возможность обеспечить украинцев собственной продукцией", - отмечается в сообщении.
Также добавляется, что даже в сложных условиях войны Украина вносит активный вклад в сохранение антарктических морских экосистем и отстаивает собственные интересы на международной арене.
- 21 октября ученые предупредили , что таяние ледников в Арктике может высвободить вирусы и вызвать новые пандемии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное